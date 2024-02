Wie die Weißwurstleberkäs-Wecken in Oberelchingen entstanden sind

Leberkäse aus Weißwurstbrät in der Semmel: Eine Oberelchingerin hat die Weißwurstleberkäs-Wecken kreiert, die mittlerweile über die Region hinaus bekannt sind.

Es war eine Idee eines Ausruh-Sonntags auf dem Sofa: Die Oberelchingerin Andrea Papazian sah im Fernsehen das Experiment, aus Weißwurstbrät Leberkäse zu machen und dieses Gericht mit Kartoffelsalat oder mit Knödeln anzubieten. Solchen Leberkäse als schnelles "to go"-Food in ihrer Klostersteige-Bäckerei in Oberelchingen anzubieten, das wollte sie versuchen – und inzwischen ist ihre Kreation weit über die Region hinaus bekannt.

"I frei mi so", sagt Andrea Papazian in bestem Schwäbisch. Was ihr am Weißwurst-Leberkäse mit Kartoffelsalat gefehlt hatte: "Zur Weißwurst braucht es doch Laugensemmeln." Und süßen Senf sowieso. Weshalb also nicht aus zwei Kreationen, der bayerischen Weißwurst und dem beliebten schwäbischen Leberkäswecken, dem LKW, eine einzige machen?

Weißwurstleberkäs-Wecken kann man gut unterwegs aus der Hand essen

Die gebackene Weißwurst auf der Laugensemmel hat auch für die Kunden ihre Vorteile: "Zum Weißwurstessen braucht man halt Teller und Besteck", sagt sie. "Im Auto oder unterwegs kann man keine Weißwürste essen." So aber, wenn das Brät aus Kalbfleisch und Schweinefleisch und Kräutern und Gewürzen – vor allem Petersilie – gebacken auf dem Laugenbrötchen liegt, kann man das Ganze aus der Hand essen.

Weißwurstleberkäs-Wecken lassen sich viel besser unterwegs aus der Hand essen als normale Weißwürste. Foto: Dagmar Hub

"Die Leute fahren sogar von der Autobahn runter nach Oberelchingen in unseren Laden und fragen nach den Weißwurstleberkäs-Semmeln." Hatte sie die anfangs nur an einem Tag pro Woche, verkauft sie inzwischen jeden Tag etwa dreißig Weißwurstleberkäs-Wecken. Die Bratmasse kommt von der Pfuhler Metzgerei Schmid, die für ihre Weißwürste bekannt ist. Die Metzgerei hatte sich auf das Experiment eingelassen, und Andrea Papazian bäckt die Brätmasse in der Bäckerei.

Der Elchinger Bürgermeister isst Weißwurstleberkäs-Wecken mit süßem Senf

Natürlich steht da das große Glas mit süßem Senf, der auf die Scheibe Leberkäse kommt. Süßem Senf, wie es Tradition ist, seit die Weißwurst – wohl am einem Faschingssonntag 1857 in München – erfunden wurde, wollen fast alle Kunden auf ihren Imbiss. "Manchmal kommt aber jemand, der Ketchup drauf will."

Für Andrea Papazian ist Ketchup zur Weißwurst eine kleine kulinarische Sünde. "Aber wenn es Kunden schmeckt, bekommen sie das auch so", sie schmunzelt und fügt hinzu: "Ich geb dann den Ketchup drauf, mach den Deckel der Laugensemmel drüber und die Augen zu." Geschmäcker sind eben verschieden, und da kann man auch großzügig sein. Dem Elchinger Bürgermeister Joachim Eisenkolb dagegen schmecken die "WKW" mit süßem Senf, weiß sie.

Info: Inzwischen gibt es die Weißwurstleberkäs-Wecken an bestimmten Tagen auch in Pfuhl bei der Metzgerei Schmid.