Tausende Euro verloren: Frauen aus Erbach und Kirchberg werden Betrugsopfer

Zwei Frauen aus der Region werden Opfer von Betrügern. Sie verlieren jeweils vierstellige Summen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Zwei Frauen aus Erbach (Alb-Donau-Kreis) und Kirchberg an der Iller (Kreis Biberach) sind Anfang der Woche Opfer von Betrügern geworden. Tausende Euro gingen verloren. In einem Fall aber konnte das Geld zum Teil wieder zurückgeholt werden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, meldete sich am Montag gegen 10 Uhr eine Person über einen Messenger-Dienst bei einer 70-Jährigen in Kirchberg. Der Unbekannte gab sich als Tochter aus, setzte die Frau unter Druck und bat sie um eine dringende Überweisung. Der Ehemann überwies einen vierstelligen Betrag auf das vom Betrüger genannte Konto. Später flog der Betrug auf und die Frau erstattete Anzeige.

Ähnlich erging es einer 63-Jährigen aus Erbach. Mit der gleichen Masche setzte sie ein Unbekannter am Dienstag gegen 16.30 Uhr unter Druck. Sie überwies gleich zwei Mal einen vierstelligen Betrag auf ein Konto. Kurz darauf erstattete auch sie Anzeige bei der Polizei. Den Betrug meldete sie auch ihrer Bank, der es zumindest von einer der Überweisungen die Rückabwicklung gelang. Die Polizei Erbach und Biberach (Telefon: 07351/4470) ermittelt nun nach den Unbekannten. (AZ)