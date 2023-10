Bürger feiern Eröffnung der neuen Mehrzweckhalle in Gerlenhofen

Lange mussten die Bürgerinnen und Bürger darauf warten. Jetzt wurde die neue Mehrzweckhalle in Gerlenhofen feierlich eröffnet.

Der Spatenstich ist bereits viereinhalb Jahre her. Immer wieder gab es beim Bau der neuen Mehrzweckhalle in Gerlenhofen Verzögerungen. Doch jetzt ist der Neubau fertig und wurde am Freitag mit einem bunten Programm eröffnet. Die Halle wird von zahlreichen Vereinen sowie für den Schulsport genutzt. Unter ihrem Dach befinden sich unter anderem ein großes Foyer, eine Kegelbahn und eine Schießanlage, ein Mehrzweckraum für Musikproben sowie Sport- und Fitnessgruppen, eine Hallenküche und Vereinsräume. Das Gebäude am Sportplatz ersetzt die alte Ulrichshalle. Die Baukosten beziffert die Stadt Neu-Ulm mit 5,75 Millionen Euro. (AZ)