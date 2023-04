Tödlicher Motorrad-Unfall: 30-Jähriger prallt gegen Leitplanke und stirbt

Der 30-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und hatte laut Polizei auch keine Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraftrads.

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist in Göppingen gegen eine Leitplanke gestoßen, von seinem Fahrzeug geschleudert worden und noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Mann fuhr am vergangenen Freitag gegen 19 Uhr auf der K1410 von Jebenhausen kommend in Richtung Farndau. Kurz nach Ortsende Jebenhausen kam er in einer Linkskurve aufgrund bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen die dortige Leitplanke, wo er vom Motorrad geschleudert wurde. Hierbei erlitt er tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Der Motorradfahrer hatte nach Angaben der Polizei nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraftrads und zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm getragen. Der Unfall wurde von einer Streife der Verkehrspolizei Mühlhausen aufgenommen. (AZ)