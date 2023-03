Messerattacke in einer Wohnung: 38-Jähriger schwebt in akuter Lebensgefahr

Ein 27-Jähriger soll mit einem Messer zwei Menschen in Heidenheim verletzt haben. Ein 38-Jähriger schwebt in Lebensgefahr und wird aktuell operiert.

Bei einer Messerattacke am Dienstagnachmittag in einer Wohnung in Heidenheim ist ein 38-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er schwebe in akuter Lebensgefahr, wie die Polizei am Abend mitteilt. Ein 27-Jähriger soll für die Tat verantwortlich sein. Er wurde vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen sich seit Montagabend mehrere Menschen in der Wohnung in der Wilhelmstraße befunden haben. Der 27-Jährige soll dann am Dienstagmittag mit einem Messer einen 38-jährigen Mann und eine 37-jährige Frau verletzt haben.

Messerattacke in Heidenheim: 38-Jähriger wird aktuell notoperiert

Beide Personen wurden durch Rettungskräfte in Kliniken gebracht und dort behandelt. Der 38-Jährige schwebe in akuter Lebensgefahr und werde aktuell notoperiert, so die Polizei in einer Mitteilung gegen 17.30 Uhr.

Seit etwa 14 Uhr würde die Kriminalpolizei Heidenheim wegen der Angriffe auf die zwei Menschen ermitteln. Gegen 14.30 Uhr sei dann der 27-Jährige vorläufig festgenommen worden.

Die genauen Abläufe sowie die Hintergründe der Tat sollen noch ermittelt werden. Weitere Informationen zu dem Fall könnten derzeit nicht bekanntgegeben werden, heißt es. Die Ermittlungen würden andauern. (AZ)