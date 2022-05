Spaziergang endet tödlich: 84-Jähriger ertrinkt in der Brenz

Ein Mann bricht zu einem Spaziergang auf, kehrt aber nicht mehr nach Hause zurück. Später wird sein Leichnam aus der Brenz geborgen.

Ein 84-Jähriger ist am Samstag in der Brenz in Herbrechtingen ertrunken. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Senior ohne fremdes Verschulden in den Fluss gestürzt und ertrunken ist.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 14 Uhr zu einem Spaziergang aufgebrochen. Am Abend kam er aber nicht nach Hause zurück. Zeugen machten sich Sorgen und verständigten die Polizei.

Die Ermittler nahmen sofort die Suche nach dem Mann auf. Kurz vor 23 Uhr kam dann die traurige Nachricht: Der Leichnam des 84-Jährigen war am Wasserkraftwerk in Herbrechtingen aus der Brenz geborgen worden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, um festzustellen, was zum Tod des Mannes geführt hat. Ein fremdes Verschulden werde ausgeschlossen, heißt es. (AZ)