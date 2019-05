vor 1 Min.

hochklassiger Abend mit heimlichem Star im Ulmer Zelt

Der junge Jas legt ein Trommel-Techno-Feuerwerk hin. Auch andere überzeugen beim Roxy Open Stage im Ulmer Zelt.

Von Stefan Kümmritz

Matthias Matuschik, beredter und witziger Kabarettist, der sich aber als Moderator etwas zu wichtig nahm, versprach dem Publikum am Montagabend beim Roxy Open Stage im Ulmer Zelt eine Menge: „Ich habe alles gesehen, war auf allen Festivals, aber das gechillteste Festival auf der ganzen Welt ist hier. Das ist ganz großes Kino. Und wir werden tolle Künstler erleben.“ Damit hatte Matuschik recht: Die Besucher im ausverkauften Zelt erlebten einen langen Abend mit abwechslungsreichem, meist hochklassigem und oft amüsantem Programm. Heimlicher Star des Abends war der junge Jas, der mit Badelatschen ein hinreißendes Trommel-Techno-Feuerwerk auf einem ulkigen Gerät aus Plastikrohren bot und dafür rasenden Applaus erhielt.

Zu Beginn stimmte die Regensburger Singer/Songwriterin A. Vju die Zuhörer auf den spannenden Abend ein. Mit Gitarre und Gesang ließ sie in drei gefühlvollen Songs erahnen, welches Potenzial in ihr steckt. Dank ihrer klaren Stimme waren ihre auf Englisch vorgetragenen Songs gut zu verstehen und der Wechsel von leise und melodisch zu intensiv gelang ihr sehr gut.

Sehr erheiternd ging es mit dem ausgelassenen, oft über seine Geschichten, die er zum Teil aus seinem Buch „Quarterlife Crisis“ vortrug, selbst herzhaft lachenden Max Osswald weiter, der von den Ostfildern nach Ulm gekommen war. Vor allem mit der skurrilen Geschichte „Wenn Gott ein Kuchen wäre“ begeisterte Osswald das Publikum. Am Ende meinte er: „Nach der Auferstehung war er ein Lebkuchen.“ Osswald nahm die Story nicht so ernst und sich selbst auch nicht. Ein kleiner Vortragsfehler, den das Publikum monierte, animierte ihn spontan zu sagen: „Ihr Ulmer seid doch Literatur-Hooligans.“ Gehört haben die Besucher auch seine Mahnungen, ein besseres Leben zu führen („Wer Flüge bucht, Kreuzfahrten macht oder Emails ausdruckt, wird sterilisiert.“). Apropos Kreuzfahrt: Er nannte ein Schiff Al-Qaida und erklärte: „Das ist ein Kreuzfahrtschiff mit Alkoholikern.“ Osswald konnte aber auch ernst: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber es ist deine Schuld, wenn sie so bleibt.“ Das Zitat der Band „Die Ärzte“ saß.

Musikalisch bot die dreiköpfige Stuttgarter Band Pale Heart fetten, rotzigen Bluesrock, der zwischendrin etwas an Deep Purple erinnerte – was mit daran lag, dass Keyboarder Nico Bauer dem legendären Mitgründer dieser Band, dem inzwischen verstorbenen Jon Lord, ähnlich sieht, als dieser jung war und auch so „orgelt“.

Das Duo Beier und Hang – die beiden Männer lernten sich in einer Schauspielschule kennen – trat mit der Frage „Lebst du noch oder funktionierst du schon?“ auf und setzte sich auf amüsante Art mit der Selbstfindung bei einem Südostasien-Trip auseinander. Nach Jas kam als letzter Kabarettist und Comedian Andi Sauerwein auf die Bühne. Nach einem Sprachexkurs, bei dem er die Sachsen durch den Kakao zog und als Unterfranke Bayern in den weißblauen Himmel hob und meinte, an der Grenze von Franken zu Hessen würde man Fressisch reden, erzählte er von den beiden Frauen, mit denen er zusammenlebte: „Die haben sich um mich gestritten. Das kostete Energie, die ich dauernd laden musste.“ Am Ende ließen sie ihn beide im Stich und vergnügten sich mit seinem Geld. Und das Publikum vergnügte sich mit Sauerweins Komik.

