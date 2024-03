Holzheim

Neue Pfade, neue Treffs: Wie Holzheim das Dorfleben stärken will

Etwa 100 Bürgerinnen und Bürger kamen zur Präsentation des Gemeindeentwicklungskonzepts und drängten sich um die Schautafeln in der TSV-Turnhalle in Holzheim.

Plus 100 Besucher bei der Abschlussveranstaltung: Das Gemeindeentwicklungskonzept hat hohe Erwartungen geweckt. Jetzt beginnt die Umsetzung in Holzheim.

Von Thomas Vogel

In Holzheim mit seinem Ortsteil Neuhausen sind zwei der schönsten Biergärten der Gegend beheimatet. Auch das alljährliche Dorffest mit seiner authentischen Küche besitzt die Zugkraft, um viele Auswärtige in das 2000-Seelen-Dorf zu locken. Das Potenzial des Bächleins Leibi indes ist offenbar selbst den Einheimischen nicht so recht bewusst. Sein Lauf ist weitgehend begradigt, seine Ufer sind unzugänglich, und in heißen Sommern trocknet das wenig beachtete Gewässer mit schöner Regelmäßigkeit auch noch aus.

Mit der Erarbeitung eines Gemeindeentwicklungskonzepts (GEK) gemeinsam durch die aktive Bürgerschaft, die Verwaltung, die Kommunalpolitik und durch externe Planer ist die Leibi ins Rampenlicht gerückt – gemeinsam mit einem guten Dutzend weiterer Punkte, die in den kommenden Jahren als zu beschließende Maßnahmen auf der Tagesordnung des Gemeinderats landen sollen.

