Holzheim

vor 47 Min.

Rekord-Spende beim Silvester-Butterbrezellauf in Holzheim

Fast 300 Läuferinnen und Läufer starteten am Sonntag beim Gasthof „Adler“ zum 20. Silvester-Butterbrezellauf in Holzheim.

Plus 284 Teilnehmende laufen zum Jubiläum in Holzheim für den guten Zweck. Der Erlös kommt der Kartei der Not und dem Kindergarten zugute.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Die bisherige Rekordzahl an Teilnehmenden wurde beim diesjährigen Silvester-Butterbrezellauf in Holzheim zwar nicht ganz erreicht, dafür freute sich Initiatorin und „Adler“-Wirtin Tanja Schmid über ein bislang unerreichtes Spendenaufkommen. „3264 Euro, das hatten wir noch nie“, strahlte die 50-Jährige, die den Traditionsgasthof an der Leibi seit 23 Jahren betreibt. Jeweils die Hälfte davon erhalten die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und der örtliche Kindergarten „Pusteblume“.

284 Läuferinnen und Läufer sind in Holzheim an den Start gegangen

284 Läuferinnen und Läufer sind am Sonntagvormittag auf die Strecke gegangen, wahlweise neun oder 15 Kilometer lang. 330 waren es mal in Vor-Corona-Zeiten. Gleichwohl zeigte sich die Gastgeberin zufrieden: „Das ist doch schön und das Wetter heute ist eigentlich ideal.“ Das heißt aber auch: „Kaum jemand hat nur die Mindestspende von fünf Euro bezahlt, vielfach waren es zehn oder sogar 20 Euro“, berichtete die Hobby-Läuferin, die auch diesmal gerne an den Start gegangen wäre. „Aber ich habe mich nicht ganz fit gefühlt und wollte nichts riskieren.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen