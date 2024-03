Interview

18:00 Uhr

Für Bäckermeister Meinrad Stetter geht es auch beim Backen um Bestleistung

Bäckermeister Meinrad Stetter und sein Sohn Meinrad Stetter junior in ihrer Backstube in Pfaffenhofen, wo fast jeden Tag schon ab 2 Uhr morgens gebacken wird.

Plus Der Pfaffenhofer wurde mit dem Staatsehrenpreis ausgezeichnet. Ein Gespräch über seine Arbeit, seinen Erfolg und die teils düsteren Zukunftsaussichten im Bäckerhandwerk.

Von Philipp Scheuerl

Herr Stetter, herzlichen Glückwunsch zum Bayerischen Staatsehrenpreis! In Bayern gibt es rund 2000 Bäckereien – wie schafft man es da unter die 20 besten?



Meinrad Stetter: Danke. Anstrengen, bemühen, beobachten. Das ist wie bei jedem Leistungswettkampf: Sie müssen dranbleiben und schauen, dass Sie die Ergebnisse der letzten Brotprüfung kritisch bewerten. Jede Brotprüfung ist eine Wettkampfsituation, da muss man dabei sein. Das ist wie Sport. Wenn Sie an dem Tag daneben sind, dann sind Sie ein ganzes Jahr danebengelegen.

Stehen Sie am Tag der Prüfung also selbst in der Backstube?



Stetter: Ich stehe sowieso fast jeden Tag in der Backstube (lacht). Natürlich ist das an solchen Tagen schon verschärft. Da will ich es genau wissen, logisch. Nicht jeder Tag ist gleich: Im Winter geht die Hefe nicht so toll auf, im Sommer geht das schneller. Ist der Ofen gerade frei, wenn das Brot geschossen werden muss, oder war anderes Gebäck vordringlicher? Sind alle Mitarbeiter anwesend, mit denen geplant wurde? All diese Sachen haben einen Einfluss auf die Qualität am Ende. Ein Tag lässt sich schwer so genau planen, es ist schon auch Glück dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen