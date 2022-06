B-10-Ausbau "frisst" Teil des Rieds: Verkehrssicherheit bremst Naturschutz aus

Lokal Mit dem Ausbau der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen ist wieder etwas mehr vom Ried verschwunden. Ein Ende des Flächenverbrauchs ist nicht abzusehen.

Die Sache lässt sich natürlich auch so sehen: "Endlich ist die Umgehungsstraße von Pfuhl und Burlafingen fertig", scherzte am Montag der Neu-Ulmer SPD-Stadtrat Rudi Erne bei der offiziellen Streckenfreigabe. Das stimmt zwar irgendwie, dennoch ist die B10 deutlich mehr als nur eine Entlastungsstraße, sie ist eine wichtige Verkehrsachse. Dass sie auf vier Fahrspuren ausgeweitet wurde, folgt einer gewissen Logik. Früher galt sie als echter Unfallschwerpunkt, denn nicht jeder Autofahrer bringt die Geduld auf, in mäßigem Tempo in der Kolonne zu fahren. Da wurde dann gerne zum Überholen angesetzt – nicht selten mit fatalen Folgen. Künftig dürfte die Fahrt zwischen der Autobahnanschlussstelle Nersingen und Neu-Ulm deutlich entspannter und sicherer verlaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen