Billig-Ticket für den Nahverkehr – eine Abfahrt ins Ungewisse

Für viele Pendlerinnen und Pendler wäre ein Nachfolgemodell fürs 9-Euro-Ticket ein massiver Gewinn. Zur angepeilten und viel zitierten Verkehrswende könnte es ein Beitrag sein. Denn vielleicht würde auch der eine oder die andere aufs Auto verzichten, wenn die Verbindung mit den Öffentlichen gut genug ist. Erst recht jetzt, wo die Sprit- und Energiepreise so hoch sind. Doch genau das sind zwei Kernpunkte – und genau darin stecken zwei Risiken.