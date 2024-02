Dieser Fehler wird Landrätin Eva Treu noch eine Weile nachhängen

Plus Zum Skandal taugt der fragwürdige Antrag von Eva Treu nicht. Er war aber zweifellos ein Fehler. Daraus muss die Politikerin für die Zukunft lernen.

So hat sich Eva Treu ihren Start als Landrätin vermutlich nicht vorgestellt. Kaum im Amt, schlägt ihr plötzlich heftiger Gegenwind entgegen. Ursache ist ein Antrag von vorigem Jahr, den sie noch als Neu-Ulmer JU-Stadträtin gestellt hat. Eigentlich nichts Besonderes, denn aus den Fraktionen kommen ständig Schreiben an die Verwaltung. Doch in diesem Fall ging es um ein Bauvorhaben, das ihren Parteifreund Patrick Bais tangierte. Auf einem Grundstück, das seiner Familie gehört, sollte ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Und ausgerechnet dafür machte sich Treu stark.

Mit Begriffen wie "Skandal" oder "Filz" sollte man vorsichtig sein

Ein Skandal ist das sicherlich nicht. Auch wenn das Vorhaben genehmigt worden wäre, hätte sie keinerlei persönlichen Vorteil davon gehabt. Treu beteuert, dass Bais kein Kumpel von ihr sei und es ihr in erster Linie um eine transparente Behandlung des Bauvorhabens in der Öffentlichkeit gegangen sei. Das ist das Gegenteil von Filz, denn dieser Begriff beschreibt undurchsichtige Verstrickungen und Machenschaften, bei denen die Akteure in der Regel im Verborgenen agieren. Deshalb sollte man auch mit solchen Zuschreibungen zurückhaltend sein.

