Christian Ehring und die heiße Liebe im Ulmer Zelt

Der Mann tritt stets auf wie aus dem Ei gepellt, auch unter widrigen Umständen wie jetzt im saunaartigen Ulmer Zelt. Und dabei ist er auch noch ausgesprochen lustig.

So ziemlich alle Kabarettisten und Comedians pflegen ihre äußerlichen Markenzeichen. Olaf Schubert tritt stets im häßlichen Pullunder auf, Ulan und Bator mit blöden Wollmützen und Urban Priol lässt seine Haare im Elektroschock-Look vom Kopf abstehen. Christian Ehring hingegen legt stets Wert auf Gediegenheit, im blauen oder grauen Anzug. Aber am bisher heißesten Tag des Jahres kann man damit nicht im Ulmer Zelt auftreten, oder?

Die Nehmerqualitäten des Christian Ehring

Doch, Christian Ehring zeigt extreme Nehmerqualitäten: Er zieht den Abend komplett im Anzug durch, auch wenn sich die Schweißgrenze von der Stirn sehr zügig nach unten ausbreitet. Doch der Mann lässt sich von so etwas nicht aus der Ruhe bringen, höchstens durch freundliche Zwischenrufer, die er zwar schlagfertig pariert, die seinen Redefluss allerdings kurzzeitig, sagen wir mal, etwas verwirbeln. Zu Recht ist das Zelt ausverkauft, was die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit noch um ein paar Prozent in die Höhe treibt, denn Ehring ist eigentlich der bessere Oliver Welke. Wer Woche für Woche seine Sendung "Extra 3" schaut, weiß schon, welche Witze Welke zwei Tage später in der "Heute Show" reißt. Da ist Ehring mit seinem Autorenteam gerne ein wenig schneller – und vor allem weniger albern.

Christian Ehring ist der bessere Oliver Welke

In seinem aktuellen Programm "Antikörper" stecken natürlich ein paar Gags, die sich schon bei "Extra 3" bewährt haben. Kann ihm aber niemand verdenken, dominieren doch auch in seinem abendfüllenden Solo die Themen, die er in seiner Wochensendung beackert. Die heißen Pandemie und Putin. Obwohl Ehring beteuert, er habe keine Lust mehr, über Corona zu reden, tut er es doch recht ausführlich, allerdings eher über die gesellschaftlichen Folgen des Virus. Das sei im Gegensatz zu Politik ja in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Zu den unerfreulichen Folgen einer Pandemie gehören unter anderem die Querdenker, die nunmehr nicht als Demonstranten, sondern als "Spaziergänger" durch die Straßen ziehen: "Dabei galt doch früher beim Spazierengehen: nur nicht hetzen!" Die Protestierer treten angeblich für Grundrechte ein, allerdings sieht Ehring bei ihren Aufmärschen "immer weniger Grund, dafür mehr Rechte".

Er sorgt sich darum, wie die Menschen hierzulande in Zukunft ihre Debatten führen. Er hat dafür als Widerpart seinen Freund Justus erfunden, der alles verkörpert, was Ehring nicht sein will: also ein konservativer, ignoranter SUV-Fahrer, der querdenkt, an Verschwörungstheorien glaubt und seinen Kumpel Christian mit einem veganen Rezept von Attila Hildmann bekocht, dem Ober-Verschwörungs-Schwätzer – was das Freundschafts-Fass zum Überlaufen bringt. Daneben befasst sich Ehring immer wieder mit Putin, der sich ja durchaus kritisieren lasse. Man solle es halt nur so tun, "dass es ihm gefällt". Unverständlich findet Ehring Argumentationen zum Ukraine-Krieg, wonach es dem russischen Präsidenten ermöglicht werden müsse, sein Gesicht zu wahren: "Warum sind wir auf einmal zuständig für Putins Gesicht? Wenn es nach mir ginge, wären das die Klitschko-Brüder."

Ehring mag keine schuhlosen Bahnfahrer

Ansonsten streift Ehring vieles, vom Mikroplastik in den Meeren, dem Online-Shopping-Wahn, dem Jugendslang, den Elektrorollern bis hin zur CSU. Angesichts der vielen Skandale der Partei frage er sich, wofür das C im Namen stehe: "Vermutlich für Clan-Kriminalität." Besonders angetan hat es dem Vielfahrer das Thema Bahn, die "tatsächlich besser ist als ihr Ruf" – womit er sich von der im deutschen Komik-Betrieb vorherrschenden Bahn-Häme distanziert. Doch so ganz ungetrübt ist sein Verhältnis nicht, was aber eher an den Mitreisenden liege, den Business-Telefonierern, Netflix-Guckern ohne Kopfhörer oder den Leuten, "die als Erstes ihre Schuhe ausziehen. Das ist doch keine rollende Moschee!"

Christian Ehring feuert eine Menge guter, keinesfalls flacher Gags ab und hält den gesamten Abend über konstant die Stimmungskurve oben, auch wenn er sich gelegentlich ans Piano setzt und ein wenig wie Udo Jürgens mit lustigeren Texten klingt. Er stellt so etwas wie das "Missing Link" zwischen dem klassischen politischen Belehrungskabarett alter Schule und guter Comedy dar. Dafür darf und muss man ihn heiß und innig lieben – obwohl: Heiß wäre an diesem Abend tatsächlich zu viel des Guten gewesen.