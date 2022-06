Kultur

Kraan-Heimspiel im Ulmer Zelt zum verspäteten Geburtstag

Lokal Kraan feiern im Ulmer Zelt mit einem Jahr Verspätung ihren 50. nach. Es ist ein Nostalgieabend mit extra viel Groove.

Von Ronald Hinzpeter

Das hat schon etwas rührend Nostalgisches: Kaum ist die Zugabe verklungen, hockt sich Hellmut Hattler an den Bühnenrand und verkauft aus dem Pappkarton heraus CDs, umringt von Fans, die wahrscheinlich kein Spotify-Abo besitzen und lieber den guten alten Tonträger in die Hand nehmen und auch noch ein wenig lesen wollen, was auf der Hülle geschrieben steht. Ja, es ist ein Nostalgieabend im Ulmer Zelt, denn immerhin gilt es, den vergangenes Jahr ausgefallenen 50. Geburtstag von Kraan nachzufeiern.

