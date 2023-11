"Projekt Stuttgart Southeast 1" entsteht vor den Toren Ulms

Auf dem circa 36.000 Quadratmeter großen Greenfield-Gelände in Lacihingen entwickelt ein Investor eine neue Logistikimmobilie so groß wie fünf Fußballplätze.

Swiss Life Asset Managers hat ein baureifes Grundstück in Laichingen erworben. Der Start für das Projekt „Stuttgart Southeast 1“ ist für das erste Quartal 2024 geplant und soll im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Das Unternehme gehört weltweit zur Top-Zehn der Immobilienverwalter.

„Das Grundstück ist durch seine Lage in einer prosperierenden Logistikregion eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios“, erklärt Ingo Steves, Managing Partner Logistics bei Swiss Life Asset Managers. „Der neue Standort ist ein wichtiger Bestandteil unserer Anlagestrategie, langfristige und nachhaltige Mehrwerte für die entsprechenden Regionen zu schaffen. Unsere erste Logistics-Projektentwicklung in Baden-Württemberg ist zugleich auch Teil unserer europaweiten Expansionsstrategie“, so Steves weiter.

Geeigneter Standort zwischen Stuttgart und München bei Ulm

Der Standort im Alb-Donau-Kreis biete durch die zentrale Lage zwischen der Metropolregion Stuttgart und München und nahe Ulm sowie die Nähe zu den Autobahnen A8 und A7 eine hervorragende Anbindung an das nationale und internationale Logistiknetz. Der urbane Ballungsraum macht die Region zusätzlich zu einem attraktiven Standort für die regionale Distribution und erzeugt eine konstant hohe Logistiknachfrage. Über das Investitionsvolumen wurde nichts bekannt. (AZ)

