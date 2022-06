Wir feiern die Maibaum-Sieger unserer Redaktion mit Freibier

Unsere Redaktion hat mit einer Online-Abstimmung den schönsten Maibaum im Landkreis Neu-Ulm küren lassen. Am Samstag wird gefeiert.

In nicht wenigen Gasthäusern hängt ein verlockendes Schild mit dem Versprechen: "Morgen gibt es Freibier". Das Problem ist nur, wer am nächsten Tag seinen Gratisschluck abholen möchte, wird wieder auf den nächsten Tag vertröstet, und so weiter. An dieser Stelle erfolgt auch ein Freibierversprechen, doch das gilt ohne Wenn und Aber: Am kommenden Samstag, 4. Juni, gibt es ab 17 Uhr Freibier im Biergarten der Bellenberger Kultkneipe Traube - solange der Vorrat reicht. Der Grund: Die Siegerinnen und Sieger unseres Maibaumwettbewerbs bekommen ihren Preis, ein Fässchen Bier. Da sollen die anderen Gäste nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben.

In Bellenberg gibt es am Samstag Freibier

Die beiden Redaktionen von Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung hatten gemeinsam mit einer Online-Abstimmung den schönsten Maibaum des Landkreises gesucht. In einem harten Abstimmungskampf wurde der Pfuhler zur Nummer eins gekürt, der Burlafinger zur Nummer zwei. Die Konkurrenz war groß, denn 19 schön geschmückte Bäume standen zur Abstimmung, vom Maiele für den Trainer bis zum stattlichen Dorf- oder eben Stadtteilmaibaum. Die Sieger vom Vereinsring Pfuhl, die immerhin die Hälfte aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnten, erhalten dafür ein 30-Liter-Fass Bier, Gulden Classic von der Memminger Brauerei.

19 Bilder Maibaum-Wettbewerb: Hier geht es zur Abstimmung Foto: Uwe Müller



Doch wie schon bei der Abstimmung 2019 - die noch nach nördlichem und südlichem Landkreis getrennt erfolgte - legte die Brauerei wieder einiges drauf, sodass wir zur Preisübergabe an die Sieger ein kleines Freibierfest organisieren konnten. Das steigt an besagtem Samstag, 4. Mai, im Garten der "Traube". Dort wird gegen 17 Uhr angezapft und ausgeschenkt - und zwar nach dem Motto: Wer zuerst kommt, trinkt zuerst. Wenn die Fässer leer sind, kann natürlich bei Wirtin Christina Riegel nachgeordert werden, allerdings dann zum ortsüblichen Tarif. Natürlich gibt es nicht nur Bier, sondern auch alles, was auf der Karte der "Traube" steht, in gewohnter Qualität. Dazu spielt wie schon 2019 der Sänger und Gitarrist StarDog Champion.

Die vielleicht wichtigste Frage ist an dieser Stelle noch zu klären: Wer darf alles kommen? Alle, die Lust darauf haben. Wer in seinem Handy die Wetter-App anschaut, findet dort für Samstag eine eher gemischte Vorschau. Deshalb: Bei Regen geht es einfach nach drinnen. Wir freuen uns auf Sie! Feiern Sie mit uns den schönsten Maibaum des Landkreises.

