Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Fachkräftemangel in der Region: "Keiner möchte mehr im Handwerk arbeiten"

Plus Ein Renovierungsservice in Weißenhorn schließt, in Nersingen hat eine Metzgerei zu kämpfen. Beide Betriebe stehen exemplarisch für eine bedenkliche Entwicklung.

Von Jonas Klimm

Wer sich dieser Tage nach Rüdiger Wenglers Gefühlswelt erkundigt, der bekommt zunächst ein resigniertes Schnaufen zu hören. Dann fallen Sätze wie: "Es tut weh, ich habe so viel Herzblut hineingesteckt" oder "es ist eine wirklich schmerzhafte Hürde, die ich nehmen muss". Wengler ist Handwerker, seit 2009 betreibt er als Franchise-Unternehmer den "Portas Renovierungsservice" in Weißenhorn. Seine Arbeit bedeutet ihm viel, für ihn ist sie keine Pflicht, mehr Passion. Doch bald kommt der "unausweichliche Schritt". Wengler muss sein Geschäft schließen - und das, obwohl die Auftragslage derzeit außerordentlich gut ist.

