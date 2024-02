Funkenfeuer 2024: Das sind die Termine im Landkreis Neu-Ulm

Im Kreis Neu-Ulm gibt es 2024 wieder zahlreiche Funkenfeuer. Für den alten Brauch ist in den jeweiligen Orten Unterschiedliches geplant. Ein Überblick.

Der Fasching ist vorüber, mit dem Funkenfeuer soll der Winter soll ausgetrieben werden. Wo wann wer im Kreis Neu-Ulm die Funken entzündet werden und welches Rahmenprogramm geboten ist, erfahren Sie hier - sofern die Termine unserer Redaktion vorlagen:

Au: In Au findet das Funkenfeuer auf dem Brandplatz beim Wertstoffhof am Samstag, 17. Februar, statt. Veranstalter sind der Kulturring Au und die Freiwillige Feuerwehr Au.

Bellenberg: Das Funkenfeuer in Bellenberg wird am Samstag, 17. Februar, auf dem Platz südlich der Staig - nach dem Tennisheim rechts, vor der Lehmgrube - abgebrannt. Veranstalter ist die Gemeinde sowie die Freiwillige Feuerwehr und Musikgesellschaft Bellenberg. Zuvor ist ein Fackelmarsch mit Blasmusik geplant. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Parkplatz Bauerngasse.

Beuren: In Beuren findet das Funkenfeuer am Samstag, 17. Februar, um 18.30 Uhr statt. Beurener Bürger werden gebeten, naturbelassenes Holz und Reisig zu den Öffnungszeiten (Samstag, 9 bis 12 Uhr) auf den Schuttplatz zu bringen.

Gannertshofen: Am Samstag, 24. Februar, findet in Buch-Gannertshofen in der ehemaligen Kiesgrube am Ortsende in Richtung Bubenhausen das Funkenfeuer statt. Ausweichtermin ist der 2. März. Treffpunkt zum Fackelumzug ist um 18.30 Uhr gegenüber dem Gasthaus Ederle. Fackeln können vor Ort erworben werden. Neben dem Eingang zum Funkenplatz gibt es Wiener und Küchle sowie Warm- und Kaltgetränke.

Holzheim: Der Feuerwehrverein Holzheim-Neuhausen veranstaltet am Samstag, 17. Februar, das Funkenfeuer in der Nähe des Bauhofs. Der Umzug dorthin startet um 17.45 Uhr am Rathaus. Die Kirchstraße ist zwischen Rathaus und Bauhof von 17.30 Uhr bis circa 18.15 Uhr gesperrt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Illerberg/Thal: Nach schwäbisch-alemannischer Tradition wird das Funkenfeuer in Illerberg-Thal entzündet. Symbolisch wird am Samstag, 17. Februar, 18.30 Uhr eine Hexe verbrannt. Wie die Jahre zuvor wird der Scheiterhaufen in Thal an der Unteren Weiherstraße, am südlichen Ortsausgang von Thal – zwischen Thal und der Umgehungsstraße NU14 aufgebaut und abgebrannt. Teilnehmende Organisationen sind die Böllerschützen Illerberg/Thal, die Musikkapelle Illerberg/Thal, die Jugend- und Kinderfeuerwehr Illerberg-Thal. Für die Besucher gibt es Hexenwürste, Funkenwürste, Waffeln, Glühwein, Kinderpunsch, Bier und Limo.

Jedesheim: Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Jedesheim veranstaltet am Samstag, 17. Februar, am Brandplatz "Hinter den Gärten" ein Funkenfeuer. Los geht es um 18 Uhr. Naturbelassenes Brennmaterial - nur Baum- und Strauchschnitt, keine Bretter oder Möbel - kann am Samstag zwischen 9 und 11 Uhr an den Brandplatz angeliefert werden. Die Mitglieder der Feuerwehr sorgen für das leibliche Wohl.

Kellmünz: Die Kellmünzer "Alte Bude" richtet das Funkenfeuer aus. Es findet am 17. Februar um 19 Uhr am Seeparkplatz hinter dem "Rothdach Kieswerk" statt. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, geeignetes Brennmaterial - dazu zählen nur naturbelassenes und stückiges Holz, wie etwa Christbäume oder Paletten - direkt zum Parkplatz zu bringen. Das ist am Freitag, 16. Februar, und am Samstag, 17. Februar, möglich.

Ludwigsfeld: Am Samstag, 17. Februar, gibt es einen Fackelumzug mit der Stadtkapelle ab 18.30 Uhr von der Erich-Kästner-Schule weg. Das Funkenfeuer findet auf dem Verkehrsübungsplatz statt.

Oberroth: Das Scheibenfeuer wird am Samstag, 17. Februar, am Wannenberg entzündet.

Um 18.45 Uhr gibt es eine kostenlose Fackelausgabe für Kinder am Wannenbergweg/ Ecke Wiesenweg. Danach startet der Fackelzug zum Scheibenfeuer. Fürs leibliche Wohl ist mit Grillwürsten und Getränken gesorgt. Veranstalter ist die Freiwillige Feuerwehr Oberroth.

Pfaffenhofen: Der neue Verein "Pfundig" will die alte Tradition in Pfaffenhofen wiederbeleben. Am Sonntag, 18. Februar, wird um 17 Uhr auf dem Platz vom ehemaligen Raiffeisen-Lagerhaus ein Funkenfeuer entzündet. Es gibt was zu essen, was zu trinken und auch Musik.

Pfuhl: Der Vereinsring Pfuhl veranstaltet am Samstag, 17. Februar, ab 18.30 Uhr das Funkenfeuer am Kapellenberg. Die Feuerwehrkapelle spielt. Nach einer Ansprache eines Vertreters der Stadt Neu-Ulm wird der Funken von den Böllerschützen "angeschossen". Anschließend erfolgt das Anzünden durch den Funkenmeister. Die Kegelabteilung des TSV Pfuhl kümmert sich um das leibliche Wohl.

Tiefenbach: Hier wird das Funkenfeuer in der Bubenhauser Straße abgebrannt. Termin ist der 17. Februar um 19 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Tiefenbach ist der Veranstalter. Für Essen, Trinken und musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Untereichen: Samstag, 17. Februar, 19 Uhr, beim Aussiedlerhof. Brennmaterial wird in Untereichen am Samstag von 8 Uhr in Kleinmengen abgeholt, Eigenanlieferung zwischen 10 und 11 Uhr. Annahme nur von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Untereichen.

Unterroth: Scheibenfeuer am Samstag, 17. Februar, ab 18.30 Uhr. Abmarsch zum Fackellauf am Vereinsheim, Schulweg 1, danach großes Feuer mit Verpflegung hinter der Sporthalle.

Weißenhorn: Am Samstag, 17. Februar, wird das Funkenfeuer am Tannenberg entzündet. Um 18.30 Uhr startet ein Umzug vom Hauptplatz über die Reichenbacher und Oberhauser Straße zum Tannenberg. Anführen wird den Umzug die Stadtkapelle Weißenhorn. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Wullenstetten: Die Feuerwehr Wullenstetten und der Musikverein Harmonia laden am Samstag, 17. Februar, um 18.15 Uhr zum Funkenfeuer am Kugelesberg. Los geht es bei der Feuerwehr. (AZ/krom)