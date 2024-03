Interview

IG Metall: "Die Betriebe sind bereit, die Leute lange an Bord zu halten"

Plus Kaum einer in der Region hat so tiefe Einblicke in die Welt der Arbeitnehmer wie IG-Metaller Günter Frey: ein Gespräch über die Krise und drohende Entlassungen.

Von Oliver Helmstädter

Jüngst meldete die IG Metall, dass in Deutschland eine Entlassungswelle bevorstehen könnte. Wie ist die Lage in der Region?



Günter Frey: Von einer Entlassungswelle ist nichts zu spüren. Wir stellen aber fest, dass in den Betrieben der Region das Thema Kurzarbeit eine große Bedeutung bekommt. Viele Firmen nutzen die Zeitkonten für die Beschäftigten. Die sind jetzt oft aufgebraucht. Jetzt kommt anscheinend die Phase gesetzlicher Kurzarbeit, um konjunkturelle Lücken überbrücken zu können.

Wie ist die Rückmeldung von den Betriebsräten?



Frey: Die berichten, dass die Auftragseingänge in den meisten Betrieben stark zurückgehen. Seit Jahresanfang ist das spürbarer geworden. Nun gibt es Gespräche mit den Geschäftsführungen, wie die Belegschaft an Bord gehalten werden kann. Die meisten Firmenleitungen haben noch keine Vorstellungen, wie lange die Delle anhalten wird. Sie fahren auf Sicht.

