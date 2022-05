Landkreis Neu-Ulm

Alleingänge beim Abfall: Es gibt immer mehr Müllrebellen im Landkreis Neu-Ulm

Plus Noch sind die Kommunen für die Abfallentsorgung zuständig, der Landkreis will ihnen das abnehmen. Doch die Zahl der Verweigerer wächst immer weiter.

Von Ronald Hinzpeter

Das kleine rebellische Gallier-Dorf steht bekanntlich an der bretonischen Atlantikküste. Doch den Geist des Widerstands nehmen gerne auch andere Ortschaften für sich in Anspruch, nicht zuletzt im Norden des Landkreises Neu-Ulm. Sie wollen sich weiterhin um ihren eigenen Dreck kümmern, und das im Wortsinn: Während sich der Landkreis in einem aufwendigen Verfahren um eine Müllreform bemüht, und die Abfallentsorgung von den Kommunen wieder auf den Kreis übertragen möchte, sagen immer mehr Orte: Wir machen es weiterhin selber. Die wachsende Zahl der Müllrebellen könnte das gesamte Entsorgungskonzept kippen.

