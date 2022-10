Landkreis Neu-Ulm lässt Partnerschaft wieder aufleben

Nach der Wiedervereinigung wurde die Partnerschaft geschlossen, doch die Beziehung Neu-Ulms zum heutigen Kreis Mansfeld-Südharz ist eingeschlafen. Nun wurde sie wieder erweckt.

Im Laufe der vergangenen Jahre haben sie sich ein wenig aus den Augen verloren, die beiden Partnerlandkreise Neu-Ulm und Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. Jetzt wurde die etwas eingeschlafene Beziehung wieder erweckt. Gelegenheit dazu fand sich beim sogenannten Landkreistag, an dem der Landkreis Neu-Ulm sein 50-jähriges Bestehen feierte. Und so kam eine achtköpfige Delegation aus Sachsen-Anhalt nach Schwaben.

Die Beziehung zum Partnerlandkreis ist etwas erlahmt

Zu Zeiten der Wiedervereinigung hatten der Landkreis Neu-Ulm und der damalige Landkreis Hettstedt seinerzeit eine Partnerschaft begründet. Nach zwei Gebietsreformen ging dieser im Landkreis Mansfeld-Südharz auf. Über die Jahre erlahmte die Beziehung, bis die beiden Landräte André Schröder und Thorsten Freudenberger miteinander Kontakt aufnahmen. Der Neu-Ulmer Landrat reiste im Juni zum Jahresempfang des Landkreises Mansfeld-Südharz in die dortige Kreisstadt Sangerhausen – nun stand der Gegenbesuch an. Gemeinsam mit sieben Mitgliedern der dortigen Verwaltungsleitung, besuchte Landrat André Schröder den Landkreis Neu-Ulm.

Wie es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung Neu-Ulm heißt, habe dabei zunächst ein konstruktiver Austausch der Verwaltungsleitung mit der Führungsebene des Landratsamtes Neu-Ulm stattgefunden. Dabei sei schnell klar geworden, dass man in vielen Punkten vor gleichen Herausforderungen stehe, wie etwa bei der Digitalisierung, der Energiewende, dem demografischen Wandel, der steigenden Inflation und beim Klimaschutz. Zugleich gebe es unterschiedliche, spezifische Themen wie hohe Klinikdefizite im Landkreis Neu-Ulm oder eine Strukturschwäche im Landkreis Mansfeld-Südharz. Einigkeit habe darin bestanden, dass man von den unterschiedlichen Erfahrungen profitiere und der Austausch in vielerlei Hinsicht gut sei – vor allem, um einen anderen Blickwinkel einzunehmen und gute Lösungen zu übertragen beziehungsweise gemeinsam herauszuarbeiten.

Die Gäste aus dem Partnerlandkreis bekamen "spannende Einblicke"

Die Delegation aus Mansfeld-Südharz traf sich auch mit den Vorsitzenden der im Kreistag vertretenen Fraktionen. Hier standen ebenfalls das persönliche Kennenlernen, aber auch die Historie des ehemaligen DDR-Gebietes und die aktuellen Herausforderungen beider Gebietskörperschaften auf dem Programm.

Den Landkreistag nutzen die Gäste, wie es heißt, für "für spannende Einblicke und interessante Gespräche". Insgesamt sechs Stationen steuerten sie an. Dabei zeigten sie sich begeistert von der Programmvielfalt des Landkreistages. Hierüber sowie über die Chance, im Wege einer Neubegründung, eine von den Menschen vor Ort getragene Partnerschaft zu erreichen, diskutierten sie mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen aus dem Landkreis Neu-Ulm. "Uns ist wichtig, dass die Neubegründung unserer Partnerschaft nicht nur auf dem Papier vorgenommen, sondern gelebt wird", versicherten die Landräte André Schröder und Thorsten Freudenberger.

Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass eine Vertiefung der Beziehung beabsichtigt werde. Darüber solle in den nächsten Monaten beraten werden – im Landkreis Neu-Ulm wie im Landkreis Mansfeld-Südharz. (AZ)