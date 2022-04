Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Misshandlungen in Behinderten-Werkstätte? Warum der Prozess schwierig wird

Plus Der Prozess um mutmaßliche Misshandlungen und eine Vergewaltigung in einer Behindertenwerkstätte wird nicht wie gewohnt verlaufen. Auch haben Zeugen wohl Angst.

Von Laura Mielke

Ein Mann soll seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz, einer Behindertenwerkstätte im Kreis Neu-Ulm, über eineinhalb Jahre lang misshandelt haben, eine behinderte Frau sogar vergewaltigt. Schon beim Prozessauftakt am Mittwoch wurde deutlich: Die Verhandlung wird voraussichtlich nicht wie andere ablaufen können. Bislang ist unklar, ob und in welcher Form die teils behinderten Zeuginnen und Zeugen überhaupt aussagen können. Ein Zeuge hat bereits abgesagt: Er habe zu große Angst.

