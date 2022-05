Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

So will der Landkreis Neu-Ulm sein 50-jähriges Jubiläum feiern

Plus Der Landkreis Neu-Ulm besteht seit einem halben Jahrhundert und stimmt nun die Menschen auf die geplanten Veranstaltungen ein. Im Vordergrund soll das Miteinander stehen.

Von Ronald Hinzpeter

Hat ein Landkreis eigentlich eine Farbe? Gemeinhin nicht. Doch der Kreis Neu-Ulm hat seit Kurzem so etwas Ähnliches: Vor 50 Jahren hat ihn die Bayerische Staatsregierung im Zuge der Gemeindegebietsreform im Wesentlichen in seiner heutigen Form zusammengefügt. Das soll nun ein Jahr lang gefeiert werden. Die Werbeplakate für das Festjahr leuchten in Blau mit einem zarten Hauch von Grün. Am Montag haben Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) und seine Büroleiterin Anette Kölle erklärt, was es damit auf sich hat - und was die Menschen von diesem Festjahr zu erwarten haben.

