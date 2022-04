Ulmer Zelt und Konzerte: Endlich geht es für die Kultur aufwärts

Plus Die Kulturszene im Landkreis Neu-Ulm blüht nach der Corona-Pandemie neu auf. Es geht weiter wie zuvor. Doch noch sollte man nicht alle Vorsicht über Bord werfen.

Die Veranstaltungskalender in der Region sind wieder voll. Diese Woche hat nicht nur das Ulmer Zelt – nach seiner zweijährigen Pandemiepause – sein Programm bekannt gegeben. Auch die Stadt Neu-Ulm plant einiges. Neben den traditionellen Sonntagskonzerten im Glacis oder den Jazzkonzerten auf der Caponniere ist auch das Festival "Kultur auf der Straße" geplant. Babenhausen startet schon dieses Wochenende in sein Kulturprogramm.