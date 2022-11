Was wirklich die wichtigste Auszeichnung für Metzgereien ist

Plus Die Handwerksmetzgereien im Kreis Neu-Ulm sind ein Glücksfall. Auszeichnungen sind für die Betriebe wichtig, doch bedeutender ist etwas anderes.

30 Metzgereien gibt es im Landkreis Neu-Ulm, drei von ihnen gehören dem Feinschmecker-Magazin zufolge zu den besten 500 in Deutschland. Das heißt nicht, dass die anderen 27 schlechte Arbeit machen. Im Gegenteil. "Es gibt eigentlich keine schlechten Geschäfte mehr", sagt einer, der es wissen muss: Georg Klein, selbst Metzger und Juniorchef der ausgezeichneten Straßer Metzgerei.