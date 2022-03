Landkreis Neu-Ulm

vor 47 Min.

Wird bald in Weißenhorn noch viel mehr Müll verbrannt?

Bisher wird in der Weißenhorner Müllverbrennung die Kapazität nicht voll ausgeschöpft. Das könnte sich bald ändern.

Plus Das Heizkraftwerk des Landkreises könnte noch einiges mehr an Abfall verbrennen, doch das war bisher politisch nicht gewollt. Jetzt deutet sich eine Trendwende an.

Von Ronald Hinzpeter

Bisher war das ein Tabu: Wird die Müllverbrennungsanlage in Weißenhorn demnächst bis zu ihrer maximalen Kapazitätsgrenze ausgelastet? Rein technisch gesehen wäre es möglich, dort bis zu 130.000 Tonnen Abfall pro Jahr zu verfeuern. Aus politischen Gründen war im Zuge des heiß umkämpften Genehmigungsverfahrens die Leistung einst auf 105.000 Tonnen gedrosselt worden. Jetzt hat die Weißenhorner FDP-Kreisrätin Christina Zimmermann eine Grundsatzdebatte losgetreten mit dem Ziel: Rauf mit der Kapazität. Sie will aus ökologischen Gründen den Abfalltourismus beim Gewerbemüll stoppen, denn ein guter Teil davon muss im Ausland entsorgt werden. Der Vorstoß der Liberalen scheint auf fruchtbaren Boden zu fallen.

