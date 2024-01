Drei ???-Sprecher Jens Wawrczeck kommt nach Langenau

Nicht Kinderkrimis, sondern ein Klassiker des Thriller-Genres steht auf dem Programm, wenn Jens Wawrczek in den Langenauer Pfleghof kommt.

Als Detektiv Peter Shaw in der Hörspielserie "Die drei ???" erlangte Jens Wawrczeck Kultstatus. Mit der Lesereihe "Hitch und ich" erfüllt sich der Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher einen Traum: Denn seine große Leidenschaft gilt Alfred Hitchcock und der Literatur hinter den Filmen. Mörderisch, musikalisch, multimedial und begleitet von Live-Musik bringt er jetzt "Die Vögel" von Daphne du Maurier auf die Bühne und zwar am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr im Langenauer Pfleghof. Ein Abend für Hitchcock-Fans, Literatur-Freaks, Cineasten und für einfach alle, die spannende Unterhaltung schätzen.

1963, vor inzwischen mehr als 60 Jahren, erschien Hitchcocks filmische Umsetzung des Romans: England, an der Küste. Der Farmarbeiter Nat Hocken bemerkt ein seltsames Phänomen: Eine große Zahl Vögel versammelt sich über der See und verhält sich äußerst eigenartig. Doch dabei bleibt es nicht. Riesige Vogelschwärme formieren sich über ganz England und attackieren die Menschen …

Karten für diese szenische Thriller-Lesung sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Mahr in Langenau, im Bürgerbüro der Stadt, in der Stadtbücherei im Pfleghof, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, online über Reservix.de sowie an der Abendkasse erhältlich. (AZ)