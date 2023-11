Einbrecher macht in Langenau Beute

Ein Einbrecher hat sich am Donnerstag Zugang zu einem Wohnhaus in Langenau verschafft. Dabei erbeutete der Täter Schmuck und flüchtete unerkannt.

Ein Einbrecher hat sich am Donnerstag Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Höhenblick" in Langenau verschafft und Schmuck entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der unbekannte Täter zwischen 16.40 Uhr und 21.00 Uhr eine Terrassentür auf. In den Innenräumen durchwühlte er Schubladen und Schränke und wurde dabei im Hausflur fündig.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Einbrecher erbeutet Schmuck in Langenau

Der Täter nahm den Schmuck, den er gefunden hatte, mit und flüchtete anschließend unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten am Tatort Spuren, der Polizeiposten in Langenau hat derweil die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 07345/92900 zu melden. (AZ)