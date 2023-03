Weil er keine Zigaretten mehr bekam: Mann hebt aus Frust Gullydeckel aus

In Laupheim hebt ein 29-Jähriger nachts einen Gullydeckel aus der Fahrbahn. Als Polizisten ihn ansprechen, beleidigt er sie.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr hat ein Mann in Laupheim Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Nach Angaben der Polizei war der 29-Jährige darüber frustriert, dass er keine Zigaretten mehr bekam. In seiner Wut habe er deshalb einen Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben. Ein anfahrendes Taxi konnte durch einen Passanten vor der Gefahrenstelle gewarnt werden. Die Polizei, die sich bereits in unmittelbarer Nähe befand, zog den Verursacher zur Verantwortung.

Die Flucht des Tatverdächtigen vor der Polizei währt nicht lange

Der Mann flüchtete, als er die Streife sah, konnte aber nach kurzer Strecke gestellt werden. Laut Polizei widersetzte er sich zunächst den Weisungen der Beamten und beleidigte sie. Dies wurde mit der Bodycam dokumentiert. Nach Feststellung der Personalien wurde der 29-Jährige entlassen. Passanten setzten den Gullydeckel wieder ein. Gegen den 29-Jährigen wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (AZ)