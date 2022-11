Einkaufswagenhäuschen am Supermarkt beschädigt: Flüchtete ein Lkw-Fahrer?

Nach einem Unfall auf einem Supermarkt-Gelände in Nersingen hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Wohl ist ein Lkw gegen das Häuschen gefahren.

In Nersingen ist am Dienstagmorgen die Kunststoffaußenwand eines Einkaufswagenhäuschen eines Supermarktes in der Ulmer Straße in Nersingen beschädigt worden. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Vorfall habe sich nach Polizeiangaben im Zeitraum von 5.50 bis 6.45 Uhr auf dem Supermarkt-Gelände in der Ulmer Straße ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein Lkw beim Rückwärtsrangieren gegen das Häuschen fuhr. Anschließend habe sich der Verursacher entfernt, ohne seinen Pflichten als Verkehrsteilnehmer nachzukommen. Ermittelt wird wegen Verkehrsunfallflucht.

Am Einkaufswagenhäuschen entstand ein geschätzter Sachschaden im niederen vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)