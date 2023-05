Jugendgruppe beschädigt in Nersingen absichtlich einen Rollator

Eine Gruppe von 20 Personen fällt in Nersingen am Wochenende gleich mehrfach negativ auf.

Zwei aufmerksame Zeugen konnten am Sonntag gegen 22 Uhr Jugendliche in der Ulmer Straße in Nersingen auf einem Supermarktparkplatz dabei beobachten, wie sie mutwillig einen Rollator beschädigten.

Gemeindehalle in Nersingen stören die Jugendlichen auch

Als die Jugendlichen bemerkten, dass sie von den beiden Zeugen beobachtet wurden, rannte die aus etwa 20 Personen bestehende Gruppe weg. Kurz darauf trafen die Zeugen auf einer Veranstaltung in der Gemeindehalle in Nersingen erneut auf einen Teil der Gruppe. Hierbei kam es zwischen den Jugendlichen und den Zeugen zum Streit, in dessen Verlauf einer der Jugendlichen mit der Faust zuschlug. Im weiteren Fortgang wurden die Zeugen kurzzeitig von einem der Jugendlichen mit einem Messer bedroht.

Die unmittelbar verständigte Polizei traf einen Teil der Gruppe aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung im Umfeld der Veranstaltung an und nahm die Jugendlichen in Gewahrsam. Später übergaben die Beamten sie auf der Dienststelle ihren Eltern. Beide Zeugen erlitten Verletzungen im Gesicht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (AZ)