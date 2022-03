Nersingen/Sizilien

18:45 Uhr

"Man fühlt sich hilflos": Urlaub auf Sizilien endet im Quarantäne-Desaster

Welche Corona-Regeln gelten in meinem Urlaubsland? Silvia Kümmel und ihr Mann hatten nicht gewusst, dass am Zielflughafen auf Sizilien ein Schnelltest notwendig ist.

Plus Erst auf Sizilien muss sich ein Ehepaar aus Nersingen-Straß einem Corona-Schnelltest unterziehen: positiv. Hätten sie das gewusst, wären sie nie ins Flugzeug gestiegen.

Von Michael Kroha

Es sollte ihr erster gemeinsamer Urlaub seit ihrer nun gemeinsamen Altersteilzeit werden. Doch daraus wurde nicht wirklich was. Silvia Kümmel aus Nersingen-Straß flog Anfang März mit ihrem Mann von München nach Sizilien. Was sie aber nicht wussten: Am Zielflughafen mussten sie sich einem Corona-Schnelltest unterziehen. Der ihres Mannes fiel positiv aus. Eine Woche später wäre eigentlich der Rückflug gewesen. Doch ihr Mann musste insgesamt knapp zwei Wochen im Quarantäne-Hotel auf Sizilien verbringen. "Man fühlt sich hilflos", sagt die 62-Jährige. Sie will jetzt andere warnen - schließlich stehen die Osterferien vor der Tür.

