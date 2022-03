Theatergruppe des SV Nersingen legt mit einem neuen Stück wieder los

Plus Nach der Corona-Pause zeigt das Nersinger Ensemble im April die Komödie „Des bissle Haushalt“. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Traditionell spielt die Theatergruppe des SV Nersingen an der Weihnachtsfeier des Sportvereins jedes Jahr ein neues Stück. Coronabedingt musste die beliebte Veranstaltung und die geplanten Aufführungen Anfang Januar abgesagt werden. Nun wagt die Gruppe einen neuen Versuch und hat die Aufführungstermine auf April verlegt.