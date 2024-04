Nersingen-Unterfahlheim

18:00 Uhr

So feiert der Schützenverein „Gut Ziel“ sein 100-jähriges Bestehen

Plus Beim Schützenverein Unterfahlheim stehen Kameradschaft und Geselligkeit hoch im Kurs. Das Jubiläum feiern die Mitglieder in drei Etappen.

Von Stefan Kümmritz

Der rührige Schützenverein „Gut Ziel“ Unterfahlheim hat 100 Mitglieder und die werden dieses Jahr das 100-jährige Bestehen des Vereins groß feiern. Da soll in den Hintergrund treten, dass die Aktiven-Mannschaft zuletzt aus der Gauoberliga in die Gauliga abgestiegen ist und auch, dass es kaum möglich ist, den Verein personell wachsen zu lassen – angesichts der Tatsache, dass es in Nersingen vier Schützenvereine gibt, ist es schwer, Nachwuchs zu bekommen.

Das Bestehen des Nersinger Vereins soll gesichert werden

„Früher war der Verein deutlich größer“, berichtet der Vorsitzende oder auch Erste Schützenmeister Gerhard Jehle. „Wir versuchen, Jugendliche für uns zu gewinnen“, sagt er. „Beim Schießsport werden Werte vermittelt, das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall wollen wir als Verein bestehen bleiben.“ 100 Jahre hat das gut funktioniert und da bei „Gut Ziel“ nicht nur die Leistung im Sport, sondern auch die Kameradschaft, die Geselligkeit und der gute Zusammenhalt mit anderen Vereinen hoch im Kurs stehen, sollte das Bestehen zumindest für einige weitere Jahre gesichert sein. Darauf baut jedenfalls Gerhard Jehle, der zweite Nersinger Bürgermeister.

