Zwei Männer werden bei Schlägerei in Arbeiterunterkunft leicht verletzt

Wegen einer Schlägerei in Unterfahlheim war am Samstagabend die Polizei im Einsatz.

In einer Arbeiterunterkunft in Unterfahlheim sind am Samstag mehrere Männer aneinandergeraten. Drei von ihnen landeten in der Zelle.

Wegen einer Schlägerei in einer Arbeiterunterkunft in der Bahnhofstraße in Unterfahlheim ist am Samstagabend die Polizei im Einsatz gewesen. Gegen 21.30 Uhr wurde die Auseinandersetzung über den Notruf gemeldet. Ein 38-Jähriger sei von drei Mitbewohnern geschlagen und leicht verletzt worden. Mehrere Streifen der Neu-Ulmer Polizei rückten aus. Wie sich vor Ort herausstellte, gab es noch einen weiteren Geschädigten, einen 35 Jahre alten Mann. Die drei Kontrahenten im Alter von 43, 44 und 47 Jahren wurden in der Unterkunft angetroffen, zwei davon waren mit knapp zwei Promille erheblich betrunken. Was genau passiert war, und warum das Trio die anderen beiden Männer attackiert hatte, ließ sich wegen fehlender Deutsch- und Englischkenntnisse der Betroffenen zunächst nicht ermitteln. Ein Dolmetscher sollte hinzugezogen werden. Die Neu-Ulmer Polizei nimmt die Angreifer in Gewahrsam Der 35-Jährige und der 38-Jährige konnten laut Polizei vor Ort belassen werden und mussten zur medizinischen Behandlung nicht ins Krankenhaus. Da die drei Aggressoren während der Aufnahme des Sachverhalts den Geschädigten drohten, sie erneut zu schlagen, sobald die Polizei wieder weg sei, wurden sie in Sicherheitsgewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in eine Arrestzelle gebracht. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)

