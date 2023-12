Nersingen

Wo in Nersingen seit 40 Jahren die Musik spielt

Beim großen Adventssingen in der St. Johann Baptist Kirche in Straß ist die Musikschule aus Nersingen ein elementarer Bestandteil.

Plus Was Klaus Weiss mit etwa 40 bis 50 Schülerinnen und Schülern 1983/84 begonnen hat, ist heute auf 450 Kinder angewachsen. Ein Blick zurück und auch voraus.

Die Musikschule Nersingen wird 40 Jahre alt und zu diesem Jubiläum führt sie am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Gemeindehalle „Hänsel und Gretel“ nach der Oper von Engelbert Humperdinck auf. Dabei feiert das Veehharfen-Ensemble der Musikschule, „Harfenzauber“, Premiere: Erst vor einem Jahr gegründet, hat es seinen ersten richtigen Auftritt und spielt die Musik, die von Manfred Haber, der sonst Horn und Akkordeon unterrichtet und die Behindertengruppe „Die Quietschfidelen“ leitet, arrangiert wurde. Haber wird auch die Aufführung leiten. Veehharfen werden auch Tischharfen genannt, weil sie kleiner sind und auf dem Tisch liegend gespielt werden.

Nersinger Musikschule 1983/84 von Klaus Weiss gegründet

Die Nersinger Musikschule hat, seit sie 1983/84 von Klaus Weiss mit etwa 40 bis 50 Schülerinnen und Schülern gegründet wurde, wobei Haber von Anfang an dabei war, einen mächtigen Aufschwung genommen. Heute werden in der von Thomas Sälzle geleiteten Schule in der Nersinger Dorfstraße 450 Kinder musikalisch unterrichtet. Und zwar in quasi allen Instrumentensparten: Blasinstrumente, Tasteninstrumente, Streichinstrumente (vorwiegend Geigen) und Zupfinstrumente (insbesondere Gitarren).

