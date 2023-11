An der Hochschule Neu-Ulm gibt es jetzt All-Gender-Toiletten

Auf dem Campus der HNU im Neu-Ulmer Wiley sind zwei Toilettenkabinen umgewidmet worden. Weshalb sich Studierende dafür eingesetzt haben.

Mit den ersten All-Gender-Toiletten will die Hochschule Neu-Ulm (HNU) ein weiteres Zeichen für ein diskriminierungsfreies Umfeld setzen. Auf Wunsch der Studierendenvertretung und des Diversity-Beauftragten der HNU wurden zwei Kabinen entsprechend umgewidmet. Die All-Gender-Toiletten befinden sich in der unteren Etage der Bibliothek, wo zurzeit auch ein breites Angebot an Literatur zum Thema Diversity ausgestellt ist. Seit dem Wintersemester 2023 / 2024 gibt es zwei Kabinen, die mit Hygieneprodukten ausgestattet sind.

Was Studierende und Beschäftigte der Hochschule Neu-Ulm dazu sagen

„Jede Person sollte die Möglichkeit haben, eine Toilette zu nutzen, die nicht an ein festgeschriebenes Geschlecht gebunden ist und auf der sie sich wohlfühlt“, findet der Diversity-Beauftragte der HNU, Fabian Girschick. Die Studierendenvertretung der HNU setzte sich aktiv für All-Gender-Toiletten ein – ein Vorhaben, das er gerne unterstützt und gemeinsam mit Barbara Mäule-Müller, Leiterin der HNU-Bibliothek, umgesetzt hat. „Mit der Errichtung dieser All-Gender-Toiletten ist uns ein weiterer, wichtiger Schritt in der Schaffung eines diskriminierungsfreien Umfeldes gelungen“, so Girschick weiter.

Auch die Mitglieder der Studierendenvertretung sind über diesen Schritt sehr glücklich: „Als Studierendenvertretung setzen wir uns für alle Studierenden ein. Dazu zählt auch, all diejenigen einzubeziehen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen können. Ein erster Schritt ist die All-Gender-Toilette in unserer Bibliothek“, sagte Vanessa Stumpf. „Wir freuen uns, dass das in Zusammenarbeit mit der Hochschule nun funktioniert hat, und hoffen, dass das Angebot gut angenommen wird“, ergänzte Jessica Ril.

Die HNU setzt sich für ein diskriminierungsfreies Umfeld ein

Bereits erfolgte Maßnahmen für ein diskriminierungsfreies Umfeld waren nach Angaben der Hochschule die Erstellung einer Antidiskriminierungsrichtlinie und die Durchführung einer „Pride Week“ im Sommersemester 2023 an der HNU, in deren Rahmen eine mehrtägige Ausstellung zum Thema Diversity im Foyer des A-Gebäudes stattgefunden hat. (AZ)