Neu-Ulm

vor 31 Min.

Auto mit Enkelin an Bord fängt Feuer - Großbrand entsteht

Lichterloh brannte in Neu-Ulm erst ein Auto und dann ein ganzes Haus. Unter anderem eine Kampfsportschule wurde zerstört.

Lokal Weil ihr Auto plötzlich qualmte, fuhr eine ältere Frau mit Enkelin an Bord in eine Hofeinfahrt in Neu-Ulm. Binnen Minuten brannte der Wagen - und dann ein Haus.

Von Oliver Helmstädter

Ein Großeinsatz in Neu-Ulm beschäftigte am Montag die Blaulichtorganisationen: Um 14.30 Uhr ging bei der Feuerwehr die Meldung eines Brandes "Im Starkfeld" ein. Wie der Einsatzleiter der Neu-Ulmer Feuerwehr, Jochen Kölle, sagt, hatte beim Eintreffen der Kräfte das Feuer schon vom Auto auf einen Flachdachbau übergegriffen.

