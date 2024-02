Bei der Karnevalssitzung der Goldenen Elf haben alle Faschingsfreunde Spaß

Bei der Veranstaltung der Goldenen Elf in Neu-Ulm feiern Menschen mit und ohne Behinderung zusammen die fünfte Jahreszeit. Die Stimmung ist prima.

Bei Sänger Heino geht es um die Wurst. Nein, nicht der echte Star war zu Gast bei der Karnevalssitzung der Gesellschaft Goldene Elf Ulm/Neu-Ulm 1993, aber Jürgen Schneider ist ähnlich cool wie sein Vorbild. Das Besondere an diesem Nachmittag: Behinderte und nicht behinderte Faschingsfreunde feierten zusammen die fünfte Jahreszeit im Edwin-Scharff-Haus. Und wie: Die Stimmung war ganz prima.

Die Gesellschaft Goldene Elf Ulm/Neu-Ulm lud ins Edwin-Scharff-Haus

Inmitten all der bunt und fröhlich Maskierten – vom Marienkäfer bis zum Matrosen, vom Teufelchen bis zum Schmetterling – im vollen Saal sitzen Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims der Lebenshilfe in Blaustein. „Wir sind jedes Jahr hier zu dieser Faschingsparty“, sagt Betreuerin Andrea Rausch. „Wir versuchen schon so viel Freizeitgestaltung wie möglich außerhalb des Wohnheims anzubieten“, erklärt sie. Das sei wichtig für den Gruppenzusammenhalt, aber auch für das Miteinander.

„Feuer und Flamme“, wie Andrea Rausch die Stimmung ihrer Gruppe beschreibt, sind auch die anderen Gäste, die unter anderem bis aus Illertissen oder dem Wiblinger Tannenhof kommen. Dafür sorgen schon die Organisatoren von der Goldenen Elf, die sogar selber die Bewirtung übernommen haben. Denn: Da stehen sowohl behinderte als auch nicht behinderte Menschen auf der Bühne.

So war das Programm bei der Karnevalssitzung in Neu-Ulm

Was bei dem abwechslungsreichen, bunten Programm natürlich nicht fehlen darf, das sind unter anderem die schmissigen Tänze der Garden. Ebenso die Ehre geben sich die Majestäten aus Bäumenheim, die mit Teilen ihres Hofstaats angereist sind. Dass endlich auch wieder Hexen, die „Lindenhexa“, mit dabei seien, darüber freute sich Moderator und Präsident der Gesellschaft, Jürgen Hofstätter.

Klatschen, Schunkeln, eine Polonaise, auf der Bühne mittanzen – die dreistündige Show ließ keine Wünsche bei den Besuchern offen. Die „Kolibris“, eine Samba-Gruppe, schaffte es spielend, für südamerikanische Stimmung zu sorgen. Großer Respekt auch für die Darbietungen von Sängerin Sony oder dem Musikduo Angelina (Klarinette) und Claudius (Akkordeon). Toll, wie sich die Menschen mit Behinderung präsentierten. Eine schöne Geste war ebenfalls die Ordensverleihung an die Betreuer der behinderten Gäste. So eine Auszeichnung erhielt auch Sänger Heino – und dazu noch eine Salami.

Bereits am Vorabend war die Goldene Elf ebenfalls Gastgeber einer von Leslie ter Jung moderierten Kult- und Karnevalssitzung mit vielen Höhepunkten.