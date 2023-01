Betriebsferien der Stadt: Auch Wertstoffhof am Breitenhof hat geschlossen

Nicht nur das Neu-Ulmer Rathaus ist derzeit aus Energiespargründen geschlossen. Auch alle anderen städtischen Einrichtungen haben zu.

Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung macht diese Woche Betriebsferien. Das ist eine von mehreren Maßnahmen, um Energie zu sparen. Nicht jedem ist aber bekannt, dass dies auch sämtliche städtische Außenstellen betrifft. Am Wertstoffhof etwa standen am Dienstag einige Bürgerinnen und Bürger vor verschlossenem Tor.

Diese Einrichtungen bleiben in den nächsten Tagen in Neu-Ulm geschlossen

Nach Angaben der Stadt gelten die Betriebsferien vom 2. bis 5. Januar für folgende Einrichtungen: Rathaus und Bürgerbüro, Stadtbücherei inklusive der Zweigstelle Pfuhl, Wertstoffhof, Hallenbad und Edwin-Scharff-Museum. Für dringende, nicht aufschiebbare Angelegenheiten während der Betriebsferien richtet die Stadtverwaltung zentrale Rufnummern ein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an den Schließtagen von 8 bis 12 Uhr unter 0731/7050-7500 und 0731/7050-7501 erreichbar. Der städtische Bestattungsdienst ist rund um die Uhr telefonisch unter 0170/7643140 erreichbar.

Am Freitag, 6. Januar, also dem Feiertag Heilige Drei Könige, sind das Edwin-Scharff-Museum und das Hallenbad von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 7. Januar, gelten folgende Öffnungszeiten für städtische Einrichtungen: Wertstoffhof (Breitenhofstraße): 9 bis 17.30 Uhr, Edwin Schaff Museum: 10 bis 18 Uhr (ebenso geöffnet am Sonntag, 8. Januar, von 10 bis 18 Uhr), Hallenbad: 10 bis 18 Uhr. Geschlossen bleiben am Samstag das Bürgerbüro, die Stadtbücherei und das Edwin-Scharff-Haus. (AZ)