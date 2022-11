Neu-Ulm

18:00 Uhr

"Bier-Skandal" im Edwin-Scharff-Haus: Stadt und Pächter reagieren

Plus Dass es im städtisch geführten Edwin-Scharff-Haus Bier eines niederländischen Großkonzerns gibt, stieß nicht nur den Well-Brüdern bei ihrem Auftritt mit Gerhard Polt sauer auf.

Den Menschen wird derzeit viel zugemutet, Energiepreise und Lebensmittelverteuerung. Aber, dass "ihr da drauß‘n an Heineken saufa miassts, is wirklich a' Skandal“, monierten die Well-Brüder bei ihrem Auftritt mit Gerhard Polt. Damit waren Karli, Stofferl und Michael Well nicht alleine: In der Pause waren an einigen Stehtischen Gespräche zu vernehmen, die über den veranschlagten Preis von fünf Euro für einen Drittelliter hinausgingen.

