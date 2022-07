Neu-Ulm

10:54 Uhr

Das Edwins im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm hat einen neuen Pächter

Das Lokal Edwins am Edwin-Scharff-Haus eröffnet am Schwörmontag wieder. Aber nur vorübergehend.

Lokal Schon am Schwörmontag soll das Edwins in Neu-Ulm am Donauufer wieder Gäste empfangen. Der neue Pächter ist ein bekanntes Gesicht in der Stadt.

Von Oliver Helmstädter

Es hat gedauert, nun ist es aber fix: Die neuen "Pop-up-Pächter" des Edwins in Neu-Ulm am Edwin-Scharff-Haus heißen Carlo Troiano und Benjamin Wojtowicz. Für eine kulinarische Einleitung in das Ulmer Schwörwochenende öffnet das Edwins diesen Samstag, 16. Juli, seine Türen im Rahmen eines Soft Openings. Im Zauber der anstehenden Lichterserenade biete das "Soft Opening" einen kleinen Vorgeschmack auf die Zukunft des Restaurants.

