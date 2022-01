Neu-Ulm

vor 17 Min.

Forscher: "Wir möchten herausfinden, wie viele Informationen die Stimme trägt"

Künstliche Intelligenz (KI) und Emotionen – daran arbeiten Professor Heiko Gewald aus Neu-Ulm und sein Team. Unser Bild zeigt einen KI-Roboter, der an einem Bahnhof in Tokio die Fragen der Reisenden beantwortet.

Plus Professor Heiko Gewald aus Neu-Ulm und sein Team entwickeln Künstliche Intelligenz, die menschliche Emotionen anhand der Stimme erkennen kann. Wie das funktioniert.

Von Quirin Hönig

Herr Professor Gewald, Sie erforschen die menschliche Sprache mit der VACE-Studie. Was machen Sie denn da?



Heiko Gewald: VACE steht für Voice Analysis for Customer Emotions, das könnte man etwa als stimmbasierte Emotionsanalyse übersetzen. Für die Studie haben wir eine Art Debattierclub aufgesetzt. Dabei wird einem Probanden-Paar ein polarisierendes Thema zugelost, zum Beispiel: Alle Drogen sollten legalisiert werden. Dann wird gelost, wer von den beiden die Pro- und wer die Contra-Position einnimmt. Die Probandinnen und Probanden müssen dann ihre zugewiesene Position in einer kurzen Rede verteidigen. Wir zeichnen die Disskussion auf und lassen von unserer Künstlichen Intelligenz (KI) analysieren, ob die Person für oder gegen ihre innere Überzeugung argumentiert hat. Bisher hat der Algorithmus eine extrem hohe Erkennungsquote von weit über 90 Prozent.

