Getunte E-Bikes: Polizei stoppt 52-Jährigen in Neu-Ulm - und warnt

Wenn das E-Bike schneller fahren soll, wird gerne mal mit Umbauten nachgeholfen. Die Polizei will nun verstärkt darauf ein Auge werfen. Ein Fall in Neu-Ulm ist schon bekannt.

"Frühjahrszeit ist Tuningzeit": Mit diesen Worten überschreibt die Neu-Ulmer Polizei eine jüngste Pressemitteilung. Und fügt aber noch hinzu – "das gilt auch für Pedelecs". Vergangenen Freitag hat die Fahrradstreife einen ersten solchen Fall aufgedeckt. Die Ermittler warnen nun vor ähnlichen Delikten: Das Manipulieren von E-Bikes sei kein Kavaliersdelikt, so der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Thomas Merk.

Weil es so manchem Nutzer oftmals nicht mehr reicht, dass die Motorunterstützung "nur" bis 25 km/h aktiv ist, werde gerne durch technische Umbauten nachgeholfen. Solche Manipulationen aber haben rechtlich schwerwiegende Auswirkungen. Ändert sich die Fahrzeugart, wird aus einem Pedelec schnell ein S-Pedelec oder Leichtkraftrad. Dann sind aber rechtlich andere Voraussetzungen relevant. So zum Beispiel Versicherung, Fahrerlaubnis, Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Und so fiel jener Fahrradstreife am vergangenen Freitag, 17. März, gegen 11.50 Uhr auf dem Radweg an der Wiblinger Straße ein Mann auf, der ohne Tretbewegungen sehr zügig unterwegs war. Bei der Kontrolle habe sich dann herausgestellt, dass das "Fahrrad" einen separaten Gashebel hatte. Somit sei klar gewesen: Hierbei handelt es sich nicht um ein Pedelec.

Die Beamten wollen nun die Voraussetzungen eines schneller fahrendes S-Pedelecs prüfen. Der 52-jährige Nutzer konnte zwar eine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Weil er aber keinen Versicherungsnachweis vorlegen konnte, wurde das Vehikel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Neu-Ulmer Polizei will gezielt nach derartigen Manipulationen Ausschau halten. Durch entsprechende Schulungen seien Beamte auf die anstehende Zweiradsaison vorbereitet worden. "Wir weisen noch einmal eindringlich darauf hin, dass das Manipulieren von Pedelecs kein Kavaliersdelikt ist und zusätzliche Unfallgefahren hervorruft. Hierbei werden wir nicht nur den Nutzer der Pedelecs ins Visier nehmen, sondern selbstverständlich auch diejenigen, die die notwendige Technik zur Verfügung stellen oder gar einbauen", so der Erste Polizeihauptkommissar Thomas Merk. Die Polizei weist zudem darauf hin, dass für ein notwendiges Gutachten schnell zusätzlich mehrere hundert Euro an Kosten entstehen können. (AZ)