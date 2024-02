Neu-Ulm

Großprojekt: Im neuen Leplat-Quartier entstehen 161 bezahlbare Wohnungen

Die Bauarbeiten im neuen Leplat-Quartier am Bahntrog in Neu-Ulm sind in vollem Gange. Rechts unten ist die Reuttier Straße zu sehen, in die künftig die Leplatstraße führt.

Plus Neu-Ulm macht den Weg frei für das Millionen-Projekt an der Bahnlinie mit neuem Investor. Die Stadträte zeigen sich größtenteils begeistert über die Pläne.

Von Michael Ruddigkeit

Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, die künftige Leplatstraße ist schon gut zu erkennen. Auf dem Grundstück zwischen Bahntrog und Bahnhofstraße, östlich der Reuttier Straße, entstehen mehrere neue Häuser, in denen ausschließlich geförderte – und damit bezahlbare – Wohnungen gebaut werden. Im Neu-Ulmer Planungs- und Umweltausschuss war die Begeisterung über die neuen Pläne für das Leplat-Quartier groß. Was dort entstehe, sei ein Leuchtturmprojekt für die ganze Region.

Die Ulmer Fides-Gruppe und die Bayern-Heim steigen in Neu-Ulm ein

Wie berichtet, soll ein neuer Investor den größten Teil des Millionen-Projekts übernehmen. Das Ulmer Unternehmen Fides wird die Wohnhäuser bauen und danach an die Bayern-Heim übergeben. Die Tochtergesellschaft des Freistaats wird dann als Betreiber und Vermieter fungieren. Der bisherige Investor Bekir Cam behält lediglich das frühere Leplat-Fabrikgebäude, das saniert und umgebaut wird. Dort zieht die Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz ein.

