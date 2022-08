Neu-Ulm

12:01 Uhr

Hier werden eine Million Briefe für die Region sortiert

Lokal Auch im Neu-Ulmer Briefzentrum der Deutschen Post schreitet die Technisierung unaufhaltsam voran. Warum die Mitarbeiter trotzdem dringend gebraucht werden.

Von Jonas Klimm

In Zeiten voranschreitender Digitalisierung könnte man meinen, der klassische Briefverkehr hat sich längst überlebt. Ein spontanes Treffen wird über WhatsApp anberaumt und auch die längere, tiefgehende Nachricht lässt sich rasch ins Smartphone tippen. Zumindest im Neu-Ulmer Briefzentrum trügt diese Vermutung, hier blieb die Anzahl der Briefe in den letzten Jahren ungefähr konstant, erklärt Abteilungsleiter Peter Andris bei einem Rundgang mit Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU). Es ist nicht die einzige überraschende Information an diesem Tag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen