Hochschule Neu-Ulm auf Spitzenpositionen

Das CHE-Hochschulranking ist seit 25 Jahren eine Größe im Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. So schneidet die HNU ab.

Im Mai erscheint das aktuelle, bundesweite CHE-Ranking 2023/24 zu den Bereichen BWL, Jura, Soziale Arbeit, VWL, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsrecht und Wirtschaftswissenschaften. Dafür wurden Studierende anonym befragt. Die Hochschule Neu-Ulm (HNU) landet auf Spitzenpositionen unter anderem bei der Unterstützung am Studienfang, bei der internationalen Ausrichtung der Studiengänge und bei der Praxisrelevanz.

So schnitten die Studiengänge der HNU ab

Das Team des CHE-Hochschulrankings betrachtete die messbaren Fakten zum Studium an der Hochschule Neu-Ulm (HNU). Bei den Bachelorstudiengängen Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen und Wirtschaftsingenieurwesen ist die Praxisrelevanz sehr hoch und die Abschlüsse werden in angemessener Zeit erlangt. Überdurchschnittliche Werte bei der internationalen Ausrichtung erhielten Betriebswirtschaft und Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen. Zudem schnitten alle Studiengänge sehr gut ab, was die Unterstützung am Studienanfang angeht. Professor Julia Kormann, Vizepräsidentin für Studium und Lehre, sagt: "Es ist uns sehr wichtig, dass die Studierenden sich von Anfang an willkommen fühlen und an der HNU die beste Zeit ihres Lebens haben.“

Zudem haben Studierende der Fächer Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen, Information Management Automotive sowie Game-Produktion und Management ihre Bewertungen abgegeben. Besonders gut schnitten die Räume der HNU, die Bibliotheksausstattung und die IT-Infrastruktur ab. Sehr zufrieden waren die Studierenden außerdem mit den Angeboten zur Berufsorientierung.

Das CHE-Hochschulranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden seit nunmehr 25 Jahren der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Die Onlineversion des Rankings ist unter www.heystudium.de/ranking freigeschaltet. (AZ)