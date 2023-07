Jesper Munk kommt mit seiner neuen Band ins Gold

Neues und Undefinierbares erwartet das Publikum diesen Donnerstag, 13. Juli, im Gold. Jesper Munk ist mit seiner neuen Band "Public Display Of Affection" zu Gast.

Jesper Munk hat sich schon mit seinem Debütalbum („For In My Way it Lies“) aus dem Jahr 2013 einen Namen als experimentierlauniger Multi-Instrumentalist gemacht, der neben Blues, Soul und Pop auch Elemente aus Jazz, Punk und dem Chanson in seine Musik einsetzt. In internationale Gefilde drang er vor, weil er die Klänge jener Blueslegenden, die ihn einst zum Gitarrenspiel brachten, mit eigenen, unaffektierten Klängen und einer großen Freude am Experiment koppelte. Nun wird der Singer-Songwriter mit seinem neuen Bandprojekt "Public Display Of Affection" im Neu-Ulmer Musikclub Gold auftreten - ein Coup, denn sonst tritt der Künstler weltweit auf größeren Bühnen auf, spielt vor Hunderten.

Die neue Band hat Munk mit Performerin Madeleine Rose (vom Tanztheaterkollektiv "Das Gegenteil"), dem walisischen Filmemacher und Punk-Propheten Lewis Lloyd (Plattenbau) sowie dem Berliner Schlagzeuger und Produzenten Anton Remy (Baketown) zum Mixed-Media-Kunstprojekt erweitert. Ging es Munk schon früher um eine "unglaublich bereichernde, gemeinschaftliche Erfahrung", so wird sich "Public Display Of Affection" in diesem Sinne als gemeinschaftlicher Angriff auf das Gewöhnliche, auf den Einheitsbrei und das Erwartbare ausmachen.

Wenn es in der so ausdefiniert scheinenden Welt der Gegenwartsmusik noch neue Horizonte zu entdecken gibt, dann bei Munk und seiner neuen Band, ist sich Gold-Booker Rolf Goggelmann sicher. Einlass ist um 20 Uhr, das Konzert beginnt gegen 21 Uhr. Da der Platz im "Gold" begrenzt ist, empfiehlt es sich, zeitig da zu sein.