"Lage ist sehr ernst": Museumsfreunde Pfuhl brauchen dringend Nachwuchs

Plus Die Museumsfreunde Pfuhl blicken auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Und doch schwebt über dem Verein ein Damoklesschwert.

Für den Moment passt alles bei den Museumsfreunden Pfuhl: Einstimmig wurde der neue Vorstand gewählt, der alte und neue Vorsitzende heißt Hans-Werner Ast und auch die Finanzen stimmen. Und doch schwebt ein Damoklesschwert über dem Verein. „Wir brauchen dringend Nachwuchs in unseren Reihen, der aktiv unsere Museumsarbeit unterstützen sollte. Andernfalls wird es nicht lange dauern und der Verein muss seine Arbeit einstellen und letztendlich auch das Museum seine Pforten schließen“, appellierte der Vorsitzende abschließend bei der Jahreshauptversammlung im Museumsstadel an die anwesenden Mitglieder.

Zwar konnten im abgelaufenen Jahr zwei neue Mitglieder gewonnen werden, trotzdem drücken Hans-Werner Ast mit Blick auf „die Alterststruktur unserer Mitglieder“ große Sorgen. „Die Struktur ist nicht mehr die jüngste“, sagte er wörtlich. Altersbedingt müssten sich viele ältere Mitglieder aus dem Vereinsleben zurückziehen, deshalb sein dingender Aufruf, neue Mitglieder zu werben. „Die Lage ist sehr ernst.“ Man pflege nicht nur die Vereinsarbeit, sondern auch das Vereinsleben. Ast versäumte nicht, allen Helferinnen und Helfern zu danken.